Lazio, Immobile: «Qui sto benissimo. Il mio futuro è nella Capitale»

di Valerio Cassetta

Non ha intenzione di muoversi dalla Lazio, Ciro Immobile. L'attaccante, capocannoniere del campionato con 29 reti, si sta godendo le vacanze a Formentera, ma già pensa alla prossima stagione: «Quest'anno siamo stati sfortunati - ammette al settimanale "Chi", parlando della Champions League sfumata all'ultima giornata -. Però a Roma sto bene. Per ora il mio futuro e quello della mia famiglia è nella Capitale». Insomma, Ciro, nonostante faccia gola a tanti top club, pensa solo alla Lazio e nelle prossime settimane si incontrerà con la società per discutere l'adeguamento dell'ingaggio, un premio all'ottima annata appena conclusa.



Resta, tuttavia, la delusione per la mancata qualificazione alla coppa del Mondo: «Senza i Mondiali, con l'Italia eliminata, ho vissuto il momento calcistico più brutto della mia carriera - rivela Ciro -. Solo con la mia famiglia riesco a ritrovare il sorriso. Chissà cosa avremmo fatto noi». Senza Azzurri, Immobile non ha dubbi per quale nazionale fare il tifo: «Ho qualche amico nel Brasile che stimola la simpatia e l'affetto di chi ama il calcio".

