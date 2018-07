Inaugurato il Village di Auronzo: Inzaghi batte Peruzzi su rigore

di Valerio Cassetta

Inzaghi sul dischetto, Peruzzi sulla linea di porta. Il rigore che il tecnico della Lazio trasforma, battendo l’ex portiere e attuale club manager biancoceleste, infiamma il Village di Auronzo di Cadore, travolto dall'entusiasmo dei tifosi biancocelesti. Tante le famiglie presenti nel pomeriggio per l’inaugurazione dell’area adiacente al campo Zandegiacomo interamente dedicata ai bambini. Biliardino, gonfiabili, calcio-tennis e un mini campetto da calcio per intrattenere i piccoli tifosi, mentre Immobile e compagni continuano le prove tattiche. Nella esercitazioni sotto la pioggia il tecnico chiede di giocare a un tocco, eccezion fatta per la difesa che può toccare il pallone due volte. Grande intensità fin dal primo giorno di ritiro: Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso per preparare la stagione nel migliore dei modi.

