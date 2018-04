â€‹Lazio, Inzaghi: «Abbiamo il destino tra le mani. Un onore ospitare il Liverpool»

di Valerio Cassetta

La corsa Champions continua e la Lazio non ha intenzione di fermarsi. Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Torino, il tecnico biancocelste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Un girone dopo. «Domani dovremo fare una partita importante, perché il Torino ha ottimi giocatori e nella gara di andata ha vinto. Conterà molto l’atteggiamento con cui scenderemo in campo, pensando come ad una partita secca. Ho chiesto di pensare solo al Torino, senza perdere concentrazione sugli altri. Possiamo incidere solo su noi stessi».



Classifica. «Abbiamo il destino tra le mani. Abbiamo iniziato un lungo ciclo e il calendario è complicato. Domani giocheremo pensando che sia una finale e che il Torino ha un ottimo tecnico. Giocheremo da vera Lazio».



Preparazione. «Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi. Non abbiamo la forza per incidere sulle altre squadre. Stasera ci sarà Inter-Juventus e tutte e due hanno bisogno di vincere».



Spettatore. «Inter-Juventus? La guarderò con interesse perché sarà una gara di grande spettacolo».



Infermeria. «Ci mancherà Parolo che è molto importante per noi. In tutto l’anno abbiamo avuto qualche pedina che ci è mancata. Parolo avrebbe potuto non giocare contro la Sampdoria, ma è voluto esserci a tutti i costi. Ha un problemino non di poco conto. E’ un grande professionista, molto generoso. Ho tante opzioni: far giocare Luis Alberto e Felipe insieme, oppure uno o l’altro, e Lulic da quinto o da mezzala. Mi prendo ancora poche ore per decidere».



Approccio. «Bisognerà fare una gara importante contro il Torino, che è una squadra organizzata. Speriamo di fare un risultato positivo».



Volata Champions. «Le partita in settimana l’abbiamo preparata bene. Le motivazioni possono fare la differenza, e speriamo che siano più grandi delle concorrenti (Inter e Roma, ndr). Nessuno ci ha mai regalato nulla».



Mentalità. «Dovremo sempre mantenere la lucidità. Durante l’anno siamo passati in partite in cui la lucidità ha pagato. Speriamo di mantenerla».



Tattica. «Il Torino ha cambiato modulo e si difendono con la difesa a tre. Gli esterni di centrocampo hanno gamba».



Scelte. «Lukaku oggi si è allenato bene, mentre negli ultimi due giorni meno, ma mi ha dato buone sensazioni stamane. Vedremo se partirà dall’inizio. Radu sta bene e giocherà dall’inizio».



Ospiti. «E’ un onore ospitare il Liverpool, abbiamo accettata la richiesta che è arrivata il giorno dopo il sorteggio con la Roma e speriamo che in futuro ci possa accadere la stessa cosa noi. Perché vuol dire che giocheremo grandi partite. Se dovesse servire un posto dove allenarci a Liverpool ci ospiteranno volentieri. Era già successo con il Manchester City».

