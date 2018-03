â€‹Lazio, Inzaghi: «Ora arriva la fase più delicata. Felipe dall’inizio con il Benevento»

di Valerio Cassetta

Dopo la sosta per il campionato, la Lazio ritrova il campionato. Alla vigilia della sfida con il Benevento, in programma domani pomeriggio all’Olimpico, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Momento. «Ci siamo allenati bene, siamo preparati. Avevamo dei giocatori fuori con le nazionali che ho ritrovato ieri per il primo giorno. Gli altri rimasti qui hanno lavorato bene, qualcuno è riuscito a recuperare in vista della partita di domani. Sappiamo che da domani si entra nella parte più delicata della stagione. Dobbiamo dar seguito alle prestazioni con i risultati».



Assenti. «Wallace, Lukaku e Radu sicuramente non ci saranno. Oggi vedremo come starà Lulic, dopo l'ultimo allenamento decideremo se convocarlo o meno».



Gestione forze. «Ho visto le ultime partite del Benevento. Non avrebbe meritato di perdere col Cagliari. Giocano un buon calcio, verranno con la testa libera qui all'Olimpico perché non hanno nulla da perdere. Cercherò di fare la formazione migliore possibile per battere il Benevento».



Felipe Anderson esterno. «Sono opzioni che vengono messe in atto a seconda dello stato dei giocatori. Felipe è rimasto qui, si è allenato molto bene. Domani giocherà dall'inizio, in attacco».



Parole Nainggolan . «Non ho seguito, non so neanche cosa abbia detto. Non ci deve interessare tutto ciò, il nostro focus è sul Benevento, su un finale di stagione in cui la squadra dovrà tirare fuori il 120%. Vogliamo finire al meglio».



Condizione. «Immobile e Parolo si sono allenati bene ieri, hanno giocato entrambe le partite dell'Italia. Li ho trovati positivi, vogliosi di darci una mano».



Risultati negativi. «In primis è colpa nostra, avremmo dovuto far meglio. Poi è chiaro che con una concomitanza di episodi non siamo riusciti a vincere. Non bisogna cercare albi, pensiamo solo a noi stessi. Ciò che è stato in passato ormai resta lì. Dobbiamo pensare a quello che sarà».



Scelte. «Penso che Radu domani non sarà convocato, potrà tornare giovedì. Caceres ha avuto un risentimento nella partita di coppa Italia col Milan, ha recuperato ma ancora non riesce a dare il 100%. Sarà nei convocati, ma non penso parta dall'inizio. Stesso discorso vale per Milinkovic, ha avuto un problemino a Cagliari, sarebbe stato meglio non utilizzarlo, anche lui è un ragazzo generoso. Si allena con la squadra da quattro giorni, vedremo se potrà partire dall'inizio».



Luis Alberto regista. «Potrei far giocare lui da solo, ma anche in coppia con Milinkovic da mezzali. Abbiamo la soluzione: Murgia può entrare in ballottaggio con Parolo. C'è ancora l'allenamento di oggi per decidere la formazione in vista del Benevento».

