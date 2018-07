Lazio, Inzaghi aspetta Caceres e punta su Acerbi e Radu

di Valerio Cassetta

Le gerarchie in difesa sono chiare. Wallace, Luiz Felipe e Bastos sono le alternative a Patric, Acerbi e Radu. La presenza dello spagnolo come centrale di destra è giustificata dall’assenza di Caceres. Quando l’uruguaiano tornerà dalle vacanze post Mondiale, riprenderà il suo posto da titolare con l’ex Sassuolo e il romeno. Movimenti, chiusure e “scivolamenti” (ovvero scalare le marcature). La difesa è messa sotto torchio da Farris, vice allenatore, e Cecchi, collaboratore tecnico. Inzaghi osserva attento e si fa sentire per mantenere alta la concentrazione. Intanto, Lukaku ha raggiunto il ritiro di Auronzo di Cadore, svolgendo degli esercizi personalizzati in palestra. Ancora assenti Strakosha, Berisha e Marusic. Allenamento personalizzato per Murgia, colpito duro ieri nell’amichevole contro la Triestina. Al termine della seduta bagno nelle acque gelide del torrente che porta al Lago di Santa Caterina per Leiva, Cataldi, Minala, Lombardi, Bruno Jordao e Pedro Neto.

