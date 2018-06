Lazio, Inzaghi cerca il vice Immobile: l'ideale è Gabbiadini

di Alberto Abbate

Miglior attacco del campionato, eppure nemmeno il record storico di 89 reti è bastato. Anzi, alla fine pesano come macigni quelle sbagliate da Caicedo a Crotone e quelle mancate da un Immobile a pezzi contro l’Inter. Per questo ora l’ex bomber Inzaghi, nonostante le priorità in difesa, invoca pure rinforzi in attacco. Serve intanto un altro Ciro di gol, cercasi insomma di nuovo un vero vice-Immobile.





