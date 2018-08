Inzaghi conferma Wallace. Lukaku: «Spero di tornare fra un mese»

di Valerio Cassetta

Difensori e centrocampisti. Simone Inzaghi tiene tutti sulla corda. Doppia seduta nel centro sportivo di Formello. L’obiettivo è non sbagliare contro il Frosinone. Massimo impegno, intensità e cattiveria agonistica. Questi i tasti su cui batterà il tecnico, sperando che la squadra ritrovi la forma migliore. Le sconfitte contro Juventus e Napoli hanno fatto suonare un campanello d’allarme in casa Lazio. «Non dobbiamo limitarci al compitino» ha ribadito Inzaghi in conferenza dopo il 2-0 con i bianconeri. Insomma, il mister vuole tenere alta la concentrazione e solo sabato, alla vigilia del match contro i ciociari, svelerà la formazione a chi giocherà. In realtà sembrano esserci pochi dubbi sugli undici titolari. Strakosha tra i pali. Acerbi in difesa con Wallace a destra (confermato dopo l’ottima prova contro Cristiano Ronaldo) e Radu a sinistra. A centrocampo Leiva in regia con Milinkovic e Parolo sulle mezzali. Lulic e Marusic correranno sulle corsie esterne. In attacco Luis Alberto-Immobile. Lo spagnolo è chiamato alla prova del nove. Se deluderà anche contro il Frosinone, Inzaghi potrebbe dare una chance a Correa, sempre più in rampa di lancio.



RITORNI

Intanto, Lukaku è tornato in Italia. L’esterno sinistro era in Belgio per curare una tendinopatia al ginocchio che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca a fine luglio. «Spero di tornare in campo tra un mese» ha detto l’ex Ostende entrando nella clinica Paideia per un controllo.

