Lazio, Inzaghi: «Daremo anima e corpo per entrare in Champions»

«I ragazzi sono stati bravissimi, perché oggi non era semplice: giocavamo contro una buonissima squadra ma l'abbiamo interpretata bene fin da subito, assorbendo tra l'altro l'infortunio di Parolo. Una grande vittoria davanti ai nostri grandi tifosi». Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il poker alla Samp, che conferma le aspettative Champions dei biancocelesti: «Abbiamo quattro gare non semplici, a cominciare dalla prossima a Torino. Questa posizione ce la siamo meritata sul campo. Vogliamo rimanere nelle prime quattro, daremo anima e corpo per farcela», ha sottolineato a Premium Sport, aggiungendo: «Comunque vada io sto benissimo qui e penso di rimanerci a lungo» «Immobile sta facendo cosa grandissime, in questi anni ci ha abituato al meglio, ma deve ringraziare anche il gruppo che ha dietro e che lo mette ogni volta in condizione di esprimersi così», ha aggiunto commentando la doppietta del bomber biancoceleste.



