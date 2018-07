Lazio, Inzaghi: «Daremo filo da torcere a tutti. Abbiamo fatto annata incredibile»

di Valerio Cassetta

«Cercheremo di dare del filo da torcere a Ronaldo, alla Juve, alla Roma, all’Inter e a tutte le altre come sempre». Così Simone Inzaghi dal Comune di Auronzo di Cadore in occasione della presentazione della squadra alla cittadinanza, rispondendo a chi gli chiedeva cosa pensasse dell’arrivo di CR7 in Italia. Il tecnico biancoceleste è convito che l’avvento del portoghese «sia un bene per il calcio italiano» considerando che si parla di un «grandissimo campione, che ha vinto tutto, le ultime tre Champions». Insomma, «è uno stimolo per me e per i miei ragazzi» assicura Inzaghi. Il tecnico poi ha ripercorso le tappe del passato ritiro: «L’anno scorso è stato fondamentale, avevamo la partita con la Juve (Supercoppa Italiana, ndr), qualcuno non ci credeva - ha ricordato il mister -. I ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile».

