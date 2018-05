Lazio, Inzaghi: «E' destino giocarci la Champions all'ultima giornata»

di Redazione Sport

«Dovevamo vincere questa gara, era il primo di due match point. Sapevamo che non sarebbe stata semplice, abbiamo preso due gol evitabili, poi siamo stati bravi a pareggiare e poi abbiamo avuto due occasioni nel finale con Milinkovic e Caicedo. Probabilmente meritavamo la vittoria ma ora ci giocheremo tutto con l'Inter, in casa nostra». È l'analisi di Simone Inzaghi, dopo il pari Lazio in casa del Crotone. «Contro i nerazzurri dovremo giocare per vincere e per fare la gara come sempre, dovremo essere coraggiosi come tutto l'anno. Forse era destino che la Champions si sarebbe giocata all'ultima giornata - ha aggiunto a Premium il tecnico - Ce la metteremo tutta, abbiamo fatto tantissimi punti ma non sono bastati, dovremo cercare di farne un altro per conquistare una Champions che sarebbe meritata». Quanto a de Vrij, Inzaghi è stato chiaro: «Deciderò domenica se schierarlo contro l'Inter».



Per la sfida diretta di domenica sera c'è il doppio dubbio Immobile-Parolo. «Hanno qualche problema. Vedremo in settimana come reagiranno e poi farò le mie valutazioni», ha detto Inzaghi. «Cosa ho detto a Zenga a fine partita? Ci siamo salutati, con Walter c'è un buonissimo rapporto, ci siamo fatti i complimenti reciproci, poi alla fine è venuto fuori un pareggio che non serve a nessuna delle due. Il calcio è così, c'è delusione ma ripartiremo e ce la giocheremo con i nostri tifosi che anche oggi ci hanno supportato in tantissimi». Prima della partita, il ds Tare ha accusato «qualcuno di aver giocato sporco su de Vrij» per aver depositato il contratto a pochi giorni dallo scontro diretto. «Che partita sarà per De vrij? Per il ragazzo sarà una settimana normale, si preparerà per giocare e poi con molta serenità sceglierò la formazione: domenica scioglierò il dubbio se schierarlo oppure no. È un grande professionista - chiude Inzaghi -, anche oggi è stato bravissimo e sono stato molto contento di averlo allenato. Per domenica vedremo, faremo le valutazioni come è giusto che sia ma lui ha sempre onorato la maglia nel migliore dei modi».

