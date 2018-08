Lazio, Inzaghi è già sotto processo e sabato c'è Cristiano Ronaldo

di Alberto Abbate

Non siamo nemmeno alla seconda giornata, eppure la pressione su Inzaghi è già conclamata. La società è certa di aver allestito una squadra più che competitiva, se l’allenatore stavolta non farà meglio dell’ultima stagione la sua missione sarà fallita. Lo dice senza mezze parole, Tare: «Certo che la Lazio è pronta per fare il salto di qualità». Avrebbe voluto sentir pronunciare questa frase a Simone nella prima conferenza: «Bisognerebbe parlare subito di obiettivi. Dobbiamo vedere come si sviluppa la squadra – spiega il ds a Sport1.de - e come i nuovi arrivati riusciranno a integrarsi. Siamo fiduciosi, possiamo arrivare tra le prime quattro. La qualificazione per la Champions League è un traguardo reale, possiamo centrarlo». La patata bollente passa dunque al tecnico, poco importa che dopodomani sera si trovi di fronte la Juventus sette volte campione d’Italia con in più Cristiano Ronaldo

