Lazio, Inzaghi ferma l'allenamento: foto di squadra con i gemellini Flavio e Francesco

di Valerio Cassetta

Una squadra dal cuore d’oro. Il sesto giorno di ritiro della Lazio si apre con la foto di gruppo dell’intera rosa con Flavio e Francesco, i due gemelli 18enni che da anni lottano con la sindrome di Batten (malattia neuro-degenerativa rara e spietata che limita progressivamente le funzioni vitali). Dal 2008 i fratelli, tifosissimi biancocelesti, non si perdono un ritiro della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo e, nonostante le difficoltà, cercano di essere sempre presenti anche all’Olimpico, ovviamente accompagnati dai genitori, papà Marco e mamma Paola. Esempi autentici di forza e vita che non hanno mai perso la voglia di sorridere. E anche questa mattina, prima del diluvio che ha colpito il campo Zandegiacomo, c’è stato tempo per emozionarsi. L’abbraccio che Inzaghi, Immobile e compagni hanno riservato a Flavio e Francesco ha illuminato il centro sportivo tra gli applausi del pubblico, regalando ai gemelli un momento indimenticabile.



CORSA E BAGNO AL LAGO

Successivamente, i giocatori si sono dedicati alla parte atletica. Prima il riscaldamento con elastici e pallone, poi di corsa nei sentieri di Auronzo di Cadore. Otto ripetute sui mille metri per i calciatori biancocelesti divisi in quattro gruppi. Nel primo, quello dei più veloci, spiccavano Parolo, Immobile, Di Gennaro, Cataldi, Murgia, Marusic, Leiva e Pedro Neto. Per finire il “bagno” nelle fredde acque del Lago di Santa Caterina, dove i giocatori si immergono per ritemprarsi dopo le sgambata. «Se vieni in acqua con noi e resti per cinque minuti ti regalo la mia maglia» ha detto Leiva, scherzando con un giovane tifoso, che lo osservava dalla riva. Detto, fatto. Il ragazzo non ci ha pensato due volte e si è precipitato accanto al centrocampista brasiliano. Resistere non è stato facile, ma alla fine il tifoso ha vinto la scommessa. Nel pomeriggio nessun allenamento in programma: Inzaghi ha concesso qualche ora di relax ai suoi ragazzi.

