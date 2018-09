Lazio, vento di rinascita. A Empoli cerca punti importanti

di Emiliano Bernardini

Urla Simone Inzaghi, tiene tutti sulla corda. Non vuole distrazioni in allenamento. Chiama in continuazione schemi e movimenti. Questo pomeriggio al castellani di Empoli la Lazio è attesa da una partita spigolosa. Una di quelle da giocare con la testa. Il fisico non è ancora al top e allora ci vorranno energie mentali doppie per andare oltre l’ostacolo. Il tecnico biancoceleste sa perfettamente quante insidie si nascondo dietro una partita come quella di oggi. I toscani corrono, hanno fatto una preparazione differente e poi...

