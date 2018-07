Lazio, Inzaghi lavora sulla difesa: Wallace, Acerbi e Radu provano i movimenti ad Auronzo

di Valerio Cassetta

Tutti in palestra, tranne i difensori. I gol subiti nella passata stagione (solo 49 in campionato) sono troppi per una squadra che punta alla Champions League, per questo Inzaghi nel terzo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore, si è dedicato alla difesa. Sotto gli occhi di Farris, il vice allenatore, e Cecchi, collaboratore tecnico, si muovono Wallace, Acerbi e Radu prima, poi Basta, Luiz Felipe e Bastos. L’osservato speciale è Acerbi, nuovo innesto nel reparto arretrato e designato erede di Stefan de Vrij. Il resto del gruppo è in palestra, mentre i portieri mettono alla prova i loro riflessi agli ordini dei preparatori Grigioni e Zappalà. Nel pomeriggio (ore 17:00) andrà in scena la seconda seduta odierna.

