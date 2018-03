Lazio, Inzaghi lavora con gli uomini contati: Lulic a rischio per il Benevento

di Valerio Cassetta

Allenamento a ranghi ridotti per Lazio. Nella settimana dello stop del campionato, Simone Inzaghi deve fare a meno di dieci giocatori, convocati dalle rispettive nazionali. Strakosha (Albania), Bastos (Angola), Pedro Neto e Bruno Jordao (Portogallo Under 20), Murgia (Italia Under 21), Basta (Serbia), de Vrij (Olanda), Marusic (Montenegro), Parolo e Immobile (Italia) costringono il tecnico a lavorare con gli uomini contati. A Formello restano Nani, Leiva, Felipe Anderson, Luiz Felipe, Di Gennaro, Crecco e Caicedo, a cui si aggiungono Lukaku, Milinkovic e Caceres, rientrati dai ritiri perché non ancora al top della condizione. Riposo per Wallace, Radu e Luis Alberto, mentre capitan Lulic è alle prese con un’elongazione muscolare e rischia di saltare la partita con il Benevento, in programma all’Olimpico sabato 31 marzo.



TOUR NELLE SCUOLE

Intanto, domani tornerà l’appuntamento dei giocatori della Lazio nelle scuole di Roma. Una delegazione biancoceleste farà visita all’Istituto Comprensivo Viale Venezia Giulia nell’ambito del progetto “Dalla scuola allo stadio, il modo giusto per sostenere lo sport”. Un’iniziativa appoggiata dal presidente Lotito che prevede il coinvolgimento degli atleti e dell’aquila Olympia, seguita dal falconiere Juan Bernabà. L’attività è tesa alla promozione della formazione della cultura sportiva, i cui valori sono sanciti nella Carta Olimpica, diffondendo ed incrementando i principi legati ad una crescita psico-fisica sana, leale e non violenta, che educhi gli adulti del domani, a comportamenti rispettosi dell’avversario e delle istituzioni.

