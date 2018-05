Lazio, Inzaghi con le costole rotte ma non molla: «La Champions passa per l’Atalanta»

di Valerio Cassetta

Dopo il successo contro il Torino in trasferta, la Lazio è pronta ad affrontare l’Atalanta all’Olimpico. Alla vigilia del match con i nerazzurri il Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello. Il tecnico due giorni fa, giocando in palestra a teqball (ping-pong con il pallone) insieme ad altri calciatori, è scivolato rompendosi due costole. Ecco come ha risposto ai giornalisti presenti:



Domenica decisiva. «No, non penso che sarà una giornata decisiva. Sicuramente per noi è una partita importantissima perché dobbiamo far seguito alle ultime prestazioni. L’Atalanta è bene allenata e organizzata. Senza Europa League si sarebbe giocata con noi la Champions».



Concentrazione. «Noi non dobbiamo toglierci energie per guardare gli altri. Dobbiamo guardare solo noi stessi. La nostra gara è molto complicata».



Infermeria. «Domani avremo delle assenze pesanti. Immobile, Parolo e Radu sono importanti e finora hanno fatto bene. Penso che, al di là delle individualità, il punto forte della Lazio è il gruppo, è stata la nostra forza in questi due anni e mezzo».



Murgia. «E’ in continua cresciuta e quest’anno ha giocato tanto, perché ha avuto spazio avendo davanti giocatori importanti come Milinkovic e Lulic. Sono contentissimo di lui, si mette sempre a disposizione e penso che domenica a Torino ha fatto bene. Quando l’ho chiamato in causa ha sempre risposto presente».



Difesa. «In questo momento la Champions League passa attraverso l’Atalanta. Ci siamo preparati al meglio per fare una gara equilibrata».



Tattica.«L’Atalanta ha ottimo giocatori, ed è ritentato anche Ilicic. Possono mettere Cristiane nei due mediani o dietro a Ilicic e Gomez. E’ una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Gasperini è un ottimo allenatore».



Vice Immobile. «Caicedo non mi deve dimostrare nulla, me lo ha dimostrato in questi otto mesi per come si è allenato e proposto. Quando ha dovuto sostituire Immobile, lo ha fatto nel migliore dei modi. Ho ancora dei dubbi: Felipe sta molto bene e non l’ho mai trovato così disponibile. Penso che sia nel pieno della maturità ed è sempre positivo per tutti. Ho diverse possibilità, ma sicuramente giocherà Caicedo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA