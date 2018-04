Lazio, la Leiva del potere

di Alberto Abbate

Il pallone è piatto come una tavola, le sue rughe sono onde, Leiva fa surf. Sabato scorso, spinto da un indomabile Benevento, si è triplicato e battuto di nuovo ogni record. Uno scatto di quasi 40 chilometri orari, 70 passaggi riusciti e 5 tackle per condurre a tutti i costi la vittoria in porto. Prima di Pasqua, Lucas è l'unico della Lazio a non essere mai morto. Però, a questo punto, in estate si è reincarnato e risorto. Perché sa davvero fare tutto: difende, recupera, imposta, lancia e segna...

