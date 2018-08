Lotito sbraita contro Inzaghi: «Voglio sapere chi sta male e chi no. Te stai sempre a lamenta'»

La misura era colma da tempo e così ieri il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha sbottato al telefono contro il tecnico Simone Inzaghi. E così ieri sera mentre era a Cortina il patron biancoceleste ha alzato il telefono urlando contro l'allenatore. Urla che hanno incuriosito qualcuno che da una finestra ha ripreso scena immediatamente diventata virale sui social. In particolar modo il patron è arrabbiatissimo con Inzaghi che pare abbia coperto un fisioterapista (l’osteopata Contigliani ha rassegnato le dimissioni e Berini è andato via nell’ultima parte del ritiro) che a sua volta avrebbe nascosto gli infortuni di alcuni giocatori. «Già te l'ho detto, decido io non decidi te. Te lo sto dicendo Simone, te l'ho detto in tutte le salse. Io voglio avere la certezza che chi sta male, sta male. Non che qualcuno ti dice dimme che questo sta male. Guarda lo staff di tuo fratello. Cominciamo a chiarire. Te stai sempre a lamenta', di tutto. C'hai una squadra che vale 10 volte quella che valgono le altre. Te lo ha detto anche Tare e tu fai finta di non capire, pensa a fare l'allenatore».





© RIPRODUZIONE RISERVATA