Lazio, tifosi in delirio per le nuove maglie

di Valerio Cassetta

Bagno di folla per i giocatori della Lazio a “La Rinascente”. Immobile, Lulic e compagni hanno scattato selfie e firmato autografi con i tifosi (circa mille) accorsi per la presentazione della nuova maglia della stagione 2018/2019, che avrà di nuovo l’aquila stilizzata sul petto. Cori per tutti i biancocelesti, nuovi arrivi compresi. Chiedere a Berisha, emozionato per il coro inaspettato che gli è stato dedicato al suo ingresso. A due giorni dalla partenza del ritiro la Lazio abbraccia la sua gente. Una iniezione di entusiasmo per iniziare al meglio la preparazione.



«Siamo pronti per la pre-stagione - ha detto Lucas Leiva -. Sarà un campionato lungo. Inzaghi? È motivato». Su Felipe Anderson, ormai al West Ham, ha dichiarato: «Sono stato con lui in vacanza, vediamo come andrà a finire». Infine, su Cristiano Ronaldo ha aggiunto: «Con il suo arrivo tutti guarderanno le partite della Serie A. È il più forte del mondo».

