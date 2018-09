Lazio, è ora di vincere la prima gara

di Emiliano Bernardini

Cupa, così il club manager Angelo Peruzzi ha definito la Lazio. Manca quella spensieratezza che la passata stagione le consentiva di superare anche gli ostacoli più difficili. L’inizio in salita non ha poi aiutato a rasserenare l’ambiente e così sono arrivate due sconfitte contro Napoli e Juventus. La strada ora torna a farsi pianeggiante e i biancocelesti hanno l’occasione per ripartire di slancio. La Champions è l’obiettivo da raggiungere alla fine del percorso. Da questa sera ricomincia il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO