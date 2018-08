Lazio, gli "invisibili" sono un esercito

di Daniele Magliocchetti

Una squadra senza uno scopo. E, per adesso, senza identità. In attesa di collocazione. E’ l’altraLazio, un gruppo di dodici-tredici giocatori che per il momento si allenano a Formello insieme con Immobile e gli altri, ma ancora per poco perché sabato prossimo scatterà la seconda fase di ritiro in Germania e Inzaghi sarà costretto a fare delle scelte e tagliare. A meno che da qui a qualche giorno qualcuno dei tredici non troverà una nuova società pronta a puntarci. Allo stato attuale, e con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO