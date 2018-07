Lazio, Inzaghi: «Mercato? Per ora sono molto soddisfatto. Avevo chiesto Gomez. Milinkovic? Se partirà, sarà grande perdita»

di Valerio Cassetta

Giudizio positivo, ma rimandato alla fine del mercato. Simone Inzaghi nell’ultimo giorno di ritiro di Auronzo di Cadore fa il punto della situazione sul mercato e sulla preparazione in vista della prossima stagione:



Ritiro. «Abbiamo fatto una buonissima preparazione. I ragazzi hanno lavorato molto bene. Unica pecca è che negli ultimi t3-4 giorni sono mancati Strakosha e Marusic che sono elementi importanti. Speriamo di riaverli presto in gruppo. Berisha si è fermato e stava lavorando bene».



Mercato. «Se sono soddisfatto? Sono molto soddisfatto perché abbiamo preso importanti giocatori che potranno aiutarci e che potranno darci una mano nel momento necessario. Le energie fresche e negli ultimi due anni ci sono mancate. Il bilancio è provvisorio. Milinkovic? Si sentono tante voci, la sua permanenza per noi è importantissima perché riesce a cambiare le partite e soprattutto vedendo come si sono rinforzate le altre. Rimanere a livelli degli ultimi due anni sarà difficile ma è il nostro desiderio».



Milinkovic. «Se ne parla tanto. Con Sergej ho parlato. Era pronto ad arrivare qui in ritiro due giorni prima, ma gli ho detto di stare in vacanza altri due giorni. Lunedì farà le visite, i test e poi si aggregherà con noi. E’ sereno, sta bene a Roma, ma tutto può succedere nel mercato».



Champions League. «L’obiettivo è quello di fare una stagione come le ultime due. Piena di emozioni e esultanze con la nostra gente. L’augurio è mantenere il livello delle ultime stagioni. Nessuno si ferma, le altre corrono. Sono fiducioso».



Griglia partenza. «Non sono abituato a fare promesse. Penso solo a lavorare».



Acquisti. «Gomez lo avevo chiesto come sostituto di Felipe Anderson. Ne abbiamo parlato e abbiamo presto Correa che è importante e giovane».



Modulo. «Al di là del 3-5-2, abbiamo giocato tante volte con Milinkovic all’altezza di Luis Alberto, quindi con il 3-4-2-1. Badelj è una giocatore di caratura internazionale. Ha entusiasmo, vedremo cosa dirà il campo. E’ il giocatore che ci mancava».



Reparto da completare. «Siamo completi e con buona rotazione, e anche con qualche giocatore in più. Alla vigilia di un campionato non si può lavorare con 30 elementi. Sono soddisfatto del mercato, fermo e restando il destino di Milinkovic».



Europa League. «E’ un obiettivo importante. Ci crediamo. Non abbiamo scelto nulla lo scorso anno. Abbiamo giocato sempre le nostre armi e fatto un grande cammino che si è fermato ai quarti. Vedo le tante emozioni e gioie dello scorso anno. Per la differenza negli scontri diretti non abbiamo centrato la Champions».



Tiratori. «I rigoristi sono quelli che erano anche l’anno scorso. Immobile il primo e Luis Alberto il secondo. Li hanno tirati loro».



Vice Immobile. «Gomez era stato chiesto, ma sono molto soddisfatto di Correa, più giovane con grandi qualità. Sono soddisfatto di quello che ha fatto Caicedo, non è semplice giocare dietro a Immobile, uno dei due più forti in circolazione. Caicedo non si è mai tirato indietro e ha sempre risposto presente ed è amato dai compagni e dall’allenatore. Con i se e con i ma non si fa nulla. Sono contento di lui. Rossi sta facendo ottimo ritiro, lo conosco e l’ho cresciuto e stiamo valutando se tenerlo come quinto attaccante o mandarlo in Serie B a fare un campionato importante. Non è un attaccante da soli due gol come fatto l’anno scorso».



Partenze. «Milinkovic? Il ragazzo è tranquillo e sono fiducioso. Mai dire mai. Se partirà diventerebbe tutto più difficile e con la società si guarderà il da farsi. Per ora non si è posto il problema».



Fase difensiva. «Stiamo lavorando ed è normale che vorremmo prendere qualche gol in meno. Acerbi si è inserito benissimo e non sembra sia arrivato da 20 giorni. Sono molto contento di lui. Gli altri li conosciamo e aspettiamo Caceres per essere sei. Luiz Felipe è l’unico che può fare tutti i ruoli. Mi ha fatto vedere in partite importanti di saper giocare nel migliore di modi. E’ importantissimo per me. E’ l’unico che possa giocare quando non ci sarà Acerbi. Lo considero un titolare anche negli altri due ruoli».



Arbitri. «Se ne è parlato tanto. Avete visto cosa è successo. Lo dico ora e non lo dirò più: quest’anno si parlerà di calcio, di Lazio, di moduli e di giocatori. Di arbitri non ne parlerò mai più».



Portieri. «Abbiamo Strakosha, Proto e Guerrieri. Questa è la gerarchia decisa con la società. Adamonis è un portiere di prospettiva».

