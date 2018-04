Milinkovic, un sergente per tornare sull'attenti

di Emiliano Bernardini

Tornare sull’attenti continuando a marciare verso la Champions. Per farlo Inzaghi punta tutto sul suo sergente. Quel Sergej Milinkovic che nell’ultimo periodo sembra però essersi un po’ seduto. Fisico statuario e piedi da numero 10, il serbo è l’astro nascente del calcio mondiale. Veste la maglia biancoceleste, incanta in campo e fa impazzire i tifosi. Basti ricordare quella sua foto sul tanto conteso ponte del Colosseo per incendiare il cuore dei laziali: spavaldo, sfrontato e senza paura. I suoi compagni...

