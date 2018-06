Milinkovic, Lotito scatena l'asta

di Daniele Magliocchetti

Milinkovic apre l’asta. La corsa è sempre più aperta. Il serbo parla e spalanca la porta a un futuro lontano da Roma. Dietro è davvero bagarre con Manchester United e Arsenal in prima fila, Psg subito dietro e la Juve che cerca disperatamente di insinuarsi nella corsa, senza trascurare il Real sornione ma che fa sempre paura alla concorrenza. Tutto però è complicato per le squadre che rincorrono, meno per la Lazio che, ogni giorno che passa, resta in attesa e, silente, conta i soldi. La novità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO