Lazio, cercasi titolare sul centro-destra

di Emiliano Bernardini

La difesa a tre schicchiola e questa non è una novità. Contro il Napoli si sono palesati gli stessi errori della passata stagione: uomini fermi, diagonali sbagliate, marcature dimenticate e squilibrio a destra. Non a caso lo stesso Inzaghi nel finale di gara ha virato alla linea a quattro modificando anche il centrocampo. Dal 3-5-1-1 si è passati al 4-3-2-1. Maggiore copertura. Ma ormai era troppo tardi. La questione è stata dibattuta anche all’interno dello spogliatoio: contro le grandi questo assetto non...

