â€‹Lazio, Inzaghi non pensa al Borussia Dortmund: già scelta la formazione anti-Napoli

Con la testa già al Napoli. Simone Inzaghi non pensa al Borussia Dortmund. Il tecnico della Lazio ha già scelto la formazione che giocherà la prima di campionato. Dopo le prove in allenamento a Marienfeld, domani ci sarà il vero test in partita. L’amichevole con i tedeschi, in programma ad Essen alle ore 17:30, sarà l’occasione per vedere all’opera gli interpreti del 3-5-2 che giocheranno sabato prossimo. Insomma, prove generali aspettando il 18 agosto. All’Olimpico non ci saranno Lulic e Leiva, entrambi squalificati. I due resteranno a riposo anche contro i tedeschi.



Dal primo minuto, invece, giocherà Strakosha. Il portiere, smaltito il fastidio alla schiena, tornerà tra i pali. In difesa Wallace a destra e Radu a sinistra completeranno il reparto con Acerbi, sempre più leader. A centrocampo Badelj si muoverà in regia, affiancato da Milinkovic e Parolo. Sull’out di destra correrà Marusic, mentre Durmisi sarà sulla fascia mancina. In attacco Immobile farà coppia con Luis Alberto. Questa sarà la formazione che disputerà almeno 60 minuti. Poi Inzaghi farà entrare quasi tutti gli uomini a disposizione.

