â€‹Lazio, Inzaghi: «Umili e affamati verso nostri obiettivi»

Dopo la vittoria di giovedì contro il Salisburgo in Europa League, la Lazio vuole proseguire la corsa Champions in campionato. Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, in programma domani alle ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Stanchezza. «Per quanto riguarda giovedì bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati straordinari. Hanno fatto un'ottima gara contro un avversario forte. C'è un po' di rammarico per i gol presi. Il primo è stato un rigore inventato, in occasione del secondo gol c'è stato un rimpianto. Meritavamo di vincere con un gap più ampio. Ora abbiamo una partita piena di insidie a Udine».



Gestione forze. «Per quanto riguarda domani partirà l'intera rosa ad eccezione di Parolo perché stamattina ha manifestato un problema. Abbiamo cercato di farlo allenare ugualmente, ma il problema persisteva. Dovrebbe farcela per giovedì. Gli altri ci sono, a parte Neto, Crecco e Jordao che sono andati con la Primavera».



Scelte. «Abbiamo fatto un discreto allenamento, la maggior parte dei giocatori mi hanno dato disponibilità. Mi prendo ancora 24 ore per decidere la formazione al meglio».



Opzioni. «Felipe Anderson sicuramente giocherà, c'è la possibilità che questa volta potrebbero giocare Luis Alberto e Milinkovic come interni. Ho Murgia che sta bene, Di Gennaro è tornato a lavorare al meglio».



Fascia destra. «Si è allenato bene ieri e oggi, convive con un'infiammazione allo sciatico da più di un mese. Non è più brillante come ad inizio campionato. Ho preferito risparmiarlo giovedì. Domani è disponibile per scendere in campo dall'inizio».



Senatori. «Lulic e Radu sono due che vogliono sempre esserci. Anche se hanno qualche acciacco, ci giocano sopra. Sono da considerare recuperati, deciderò domani».



Il Comandante. «Leiva? C'è da fargli i complimenti. È arrivato in una realtà nuova, si è messo a nostra disposizione, è un leader che sa dimostrare di esserlo in campo e anche fuori. Senz'altro un ottimo acquisto, ideale per il nostro modo di giocare».



Avversari. «L’Udinese è una squadra che mi preoccupa, preferisco giocare sempre contro squadre in serie positiva. Abbiamo avuto poco tempo per prepararla, hanno un allenatore molto bravo, che conosco. Dovremo avere una fame e una cattiveria importanti per affrontare questa gara nel migliore dei modi».



Tour de force. «Abbiamo fatto un'ottima partita meno di 48 ore fa. Le mie sensazioni sono positive. Abbiamo partite difficili una dietro l'altra, dobbiamo essere bravi. Il fatto che tutti remiamo dalla stessa parte mi fa sperare per il futuro».



Attacco. «Caicedo? Ne ho sempre parlato bene, è un ragazzo disponibile. È un grandissimo professionista, è penalizzato nell'avere Immobile nel proprio ruolo. Al di là di come la penso io, i ragazzi lo stimano molto; ha sempre un atteggiamento positivo, ha un ruolo importante nella squadra. È dietro un attaccante difficile da sostituire, al posto del quale lui riesce a giocare nel migliore dei modi».



Centrocampo. «Milinkovic sottotono? Era fermo da 20 giorni. Aveva giocato gli ultimi 20 minuti col Benevento. Per noi è molto improntate come giocatore, dovevo fare la scelta di togliere lui o Luis Alberto giovedì: ho deciso di tenerlo in campo ed è cresciuto nel finale. Solamente giocando può crescere di rendimento, sono contento perché ha finito in crescendo contro il Salisburgo».



Prestazione. «Dovremo essere umili e affamati. Dobbiamo proseguire così, non ci dobbiamo fermare. La trasferta avrà delle insidie, dovremo esser bravi a recuperare le energie mentali. Ne abbiamo spese molte, ringrazio i tifosi che sono stati l'uomo in più che ci ha permesso di mantenere un ritmo altissimo per 95 minuti. Il mio augurio è che lo stadio visto giovedì possa diventare una costante nel mondo Lazio. Per noi i nostri tifosi sono molto, molto importanti».



