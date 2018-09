Lazio, Inzaghi: «Pochi italiani in campo? D'accordo con Mancini»

di Valerio Cassetta

Lotta su più fronti, Simone Inzaghi. Campionato, coppa Italia e Europa League. Il tecnico della Lazio non snobberà nessuna competizione. «Cercheremo di onorare tutto al meglio – promette il tecnico ai microfoni di Radio Rai 1 Sport -. Con questa mentalità nella passata stagione abbiamo vinto una Supercoppa Italiana e perso la semifinale di Coppa Italia al quindicesimo rigore». Insomma, «il massimo impegno» è assicurato senza fare troppi calcoli. Rispetto allo scorso campionato potrà contare anche su Correa e Acerbi. Il primo ha «tanta qualità e ottime doti fisiche, ci darà sicuramente una mano». L’ex Sassuolo, invece, «si è inserito bene ed è stato scelti per il dopo de Vrij».



STRANIERI

Acerbi non è stato convocato dalla Nazionale, che comunque «è in buone mani, Mancini è un grandissimo conoscitore di calcio». Sulla questione degli italiani poco impiegati rispetto agli stranieri, sollevata dal Ct azzurro, Inzaghi sottolinea: «Sono d’accordo con Roberto. Sta facendo delle valutazioni e avrà notato come qualche italiano che stima viene utilizzato poco».



PACE FATTA

Tutto risolto, infine, con il presidente Lotito, dopo la lite per telefono: «Sono confronti che capitano in tutte le squadre – rivela Inzaghi -. Con lui c'è un grande rapporto, ci siamo presi semplicemente un caffè. Stiamo insieme dal 2004, tutto è finito con una forte risata».

