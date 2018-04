Lazio, Inzaghi punta il Salisburgo: ballottaggio Anderson-Luis Alberto dietro Immobile

di Valerio Cassetta

Ballottaggio in casa Lazio: Luis Alberto o Felipe Anderson per supportare Ciro Immobile. L’unico dubbio di Simone Inzaghi in vista del match con il Salisburgo riguarda la trequarti. Solo domani, alla vigilia dell’andata dei quarti di Europa League contro gli austriaci in programma all’Olimpico, il tecnico biancoceleste farà le prime valutazioni. Lo spagnolo al momento è in vantaggio per una maglia da titolare, ma non è escluso che alla fine sia Felipe a spuntarla. Il tour de force che riguarderà la Lazio, tra coppa e campionato, fino alla fine della stagione impone a Inzaghi di gestire le forze, cercando di mettere in campo la formazione migliore.



SCHEMI E INFERMERIA

Le prove tattiche del pomeriggio confermano le indiscrezioni dei giorni scorsi e l’ormai collaudato 3-5-2. Dal primo minuto tornerà Milinkovic, insieme a Radu e Lulic che hanno ormai smaltito i rispettivi problemi fisici. Intanto, si svuota l’infermeria. Solo Lukaku non partecipa alla seduta odierna. Il belga è alle prese con un’infiammazione al ginocchio e rischia la gara di dopodomani. Sarà disposizione, invece, Marusic, che nella giornata di ieri aveva svolto un lavoro differenziato. Se non dovesse farcela, Patric è pronto a sostituirlo. L’ex canterano del Barcellona ieri era rimasto a riposo per un fastidio alla caviglia.

