Lazio, Inzaghi può sorridere: biancocelesti in prima fascia ai sorteggi

di Valerio Cassetta

Basilea eliminato, Lazio in prima fascia. Simone Inzaghi può sorridere. I biancocelesti scampano il pericolo di affrontare nei gironi d’Europa League una tra Arsenal, Chelsea, Zenit San Pietroburgo, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Salisburgo, Villarreal, Anderlecht, Siviglia, Olympiakos e Besiktas. Grazie alla sconfitta del Basilea per mano dell’Apollon Limassol, la Lazio sale tra le teste di serie. Insomma, al sorteggio di Montecarlo, in programma domani (ore 13:00) al Grimaldi Forum, i biancocelesti dovranno preoccuparsi solo delle insidie provenienti dai club della seconda e terza fascia del ranking Uefa.



SCELTE

Intanto, a Formello la Lazio si è allenata in vista del Frosinone. Il modulo non cambierà: avanti con il 3-5-2. Wallace confermato in difesa, mentre Luis Alberto supporterà Immobile in attacco. Patric, dopo la squalifica, tornerà a disposizione. Ancora ko per infortunio Berisha, Lukaku e Luiz Felipe.

