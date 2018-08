Lazio, Inzaghi mette tutti sull'attenti: «Basta cali di tensione»

di Alberto Abbate

Tiene tutti a rapporto, compreso se stesso. Inzaghi deve subito fare i conti col primo ko all’esordio. Non fa drammi, già aveva maledetto il calendario e l’urna perché ad Auronzo aveva studiato una preparazione per trovare più in là la forma. Dunque, la sconfitta col Napoli era pure preventivabile, ma nel discorso fermo alla squadra dice che non tollererà un altro crollo così dopo il gol d’Immobile: «Non dobbiamo mai più fermarci al primo vantaggio, sopratutto con le grandi». La Lazio gioca mezz’ora e poi, forse pesante di gambe e pure di testa, dimentica i dettami impartiti in difesa a Marienfeld. Insomma sembra non esserci nulla di nuovo sotto il tetto, eppure cancellare i black out dell’anno scorso era il primo obiettivo nel cassetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO