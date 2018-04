â€‹Lazio, Inzaghi recupera Parolo e Strakosha per la Sampdoria

di Valerio Cassetta

C’è una buona notizia per Simone Inzaghi. A due giorni dalla partita con la Sampdoria il tecnico della Lazio recupera Marco Parolo. Il centrocampista della Nazionale, rimasto a riposo contro la Fiorentina lo scorso mercoledì, è tornato ad allenarsi in gruppo. Il fastidio muscolare accusato in settimana è ormai un ricordo. Un pensiero in meno per il mister, che domenica pomeriggio contro i blucerchiati dovrà fare a meno di Murgia e Luis Alberto, squalificati per un turno dal giudice sportivo. Oltre a Parolo, però, all'Olimpico tornerà anche Radu, dopo aver scontato il turno di squalifica contro la Viola.



DUBBI

Da valutare, invece, le situazioni di Patric, che ieri si è sottoposto ad alcuni controlli per una lesione muscolare rimediata la scorsa settimana, e di Caceres, leggermente affaticato dal match del Franchi. Gli ultimi dubbi però saranno sciolti solo domani, quando nel centro sportivo di Formello andrà in scena la rifinitura. Alla vigilia del match verranno testate le condizioni di Strakosha, uscito malconcio dalla sfida con la Fioreninta. L'albanese dovrebbe essere confermato in porta nell'ormai collaudato 3-5-2.

