Lazio, Inzaghi riabbraccia Immobile: testa al Benevento degli ex Lombardi e Cataldi

di Valerio Cassetta

Adesso la rosa è al completo. Terminati gli impegni con le nazionali, i giocatori della Lazio hanno raggiunto il centro sportivo di Formello. Basta, Marusic, Parolo e Immobile hanno partecipato all’allenamento pomeridiano, scaldando i motori in vista del tour de force che li attende. Tra Europa League e campionato, la Lazio sarà chiamata a gestire le forze fino a maggio e Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla di intentato. Domenica contro il Benevento potrebbero restare fuori Radu per un problema al ginocchio e Lulic per un fastidio muscolare: entrambi al “Fersini” hanno svolto un lavoro differenziato. Da valutare anche Lukaku e Wallace, alle prese rispettivamente con una infiammazione al ginocchio e alla tibia. Le prove tattiche anti-Benevento scatteranno solo domani, ma eventuali assenze per motivi fisici potrebbero incidere nelle scelte del tecnico.



EX CONTRO

Sarà una sfida particolare per Danilo Cataldi e Cristiano Lombardi. I due centrocampisti in prestito alla società di Vigorito, ma di proprietà della Lazio, per la prima volta torneranno all’Olimpico da ex. Entrambi in estate con molta probabilità rientreranno a Formello: la permanenza di Cataldi in Campania, infatti, è legata alla salvezza dei sanniti, che al momento appare improbabile. Nonostante la squadra di De Zerbi abbia faticato al primo anno in Serie A, gli ex laziali sono risultati tra le note più positive. Lombardi ha collezionato 15 presente in campionato, 973 minuti giocati e 1 assist. Cataldi, invece, conta ben 23 apparizioni (di cui 1 in coppa Italia), 1.894 minuti in campo e 3 assist. Il più ricordato è quello che ha portato al primo punto del Benevento nella massima serie, in occasione del match in casa contro il Milan. Il cross di Cataldi per la testa del portiere giallorosso Brignoli, ha propiziato l'1-1, firmato di testa allo scadere. Non solo: il numero 8 sannita è stato convocato dal ct della Nazionale Gigi Di Biagio per lo stage a Coverciano. Segno che, al di là dei risultati, le prestazioni del centrocampista non sono passate inosservate agli addetti ai lavori.

