â€‹Lazio, Inzaghi riabbraccia Milinkovic: in campo anche Badelj e Correa

di Valerio Cassetta

Bentornato Sergej. Nel giorno del raduno nel centro sportivo di Formello, dopo il ritiro di Auronzo di Cadore, Simone Inzaghi riabbraccia Milinkovic. L’allenatore della Lazio accoglie nel migliore dei modi il serbo, oggetto del desiderio di Real Madrid, Juventus e Manchester United, con la speranza che possa far parte della rosa anche il prossimo anno. Il presidente Lotito sta studiando un adeguamento dell’ingaggio per l’ex Genk che passerebbe da 1,5 milioni di euro a stagione (che attualmente percepisce) a 3 milioni di euro l’anno. E’ chiaro però che se arrivasse un’offerta «indecente» da 150 milioni di euro, Sergej non sarebbe più considerato incedibile. Intanto, nel quartier generale laziale è tempo di presentazioni. Primo allenamento per Badelj e Correa. Ancora riposo per Lukaku (tendinopatia al ginocchio) e per gli affaticati Strakosha, Marusic, Berisha e Immobile. Sul fronte societario arriva una novità: Armando Calveri, segretario generale della Lazio finito anche nel mirino del Milan, ha rinnovato il proprio contratto con il club biancoceleste.

