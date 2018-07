​Lazio, Inzaghi riabbraccia Patric e testa la difesa: Acerbi sempre più leader

di Valerio Cassetta

Per un giocatore che lascia il ritiro, ce n’è uno che arriva con tanta voglia di fare. Patric, insieme al dottor Fabio Rodia, responsabile ortopedico della Lazio, ha raggiunto in tarda mattinata Auronzo di Cadore. Con cinque giorni di ritardo rispetto ai compagni, Patric si è unito al gruppo, dopo aver smaltito una “febbre alta” (questo il motivo ufficiale del ritardo). Lo spagnolo sostituirà a livello numerico Alessandro Rossi, attaccante classe ’97 che intorno alle 8:00 ha lasciato le Tre Cime di Lavaredo. In giornata l’ex Salernitana incontrerà a Roma il direttore sportivo Igli Tare e poi partirà alla volta della Svizzera, destinazione Lucerna, club che disputerà la prossima Europa League.



TATTICA

Intanto, Simone Inzaghi nel primo allenamento di oggi ha continuato a battere sul tasto della difesa: vero tallone d’Achille dello scorso anno con 49 gol subiti solo in campionato. Allenamenti specifici su marcature e coperture: simulate situazioni offensive con attacchi sia con palla lunga che con percussioni centrali. Acerbi continua a crescere: è già leader indiscusso.

