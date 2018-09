Lazio, Inzaghi rilancia Caicedo: «Felipe mi soddisfa in pieno»

di Valerio Cassetta

Punta su Caicedo, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio si affiderà all’ex Espanyol per scardinare la difesa dell’Apollon Limassol. Questa sera (ore 18:55) all’Olimpico Ciro Immobile si accomoderà in panchina. L’attaccante di Torre Annunziata riposerà contro i ciprioti: l’obiettivo è preservarlo per le sfide di campionato. In Europa League spazio al “Panterone” Caicedo, desideroso di prendersi una rivincita dopo le critiche per le prestazioni deludenti. «È un ottimo professionista e un grande calciatore – ha detto Simone Inzaghi -. lo scorso anno quando è stato chiamato in causa al posto di Immobile ha sempre risposto presente, mi ha soddisfatto in pieno». Parole al miele per l’ecuadoriano da parte del tecnico, che però in estate insieme alla società aveva individuato in Wesley del Bruges il rinforzo per l’attacco.



CORSA ALL'EUROPA

Dopo l’eliminazione dello scorso anno con il Salisburgo ai quarti di finale, Inzaghi non vede l’ora di ricominciare il torneo: «Abbiamo nelle nostre corde e nelle nostre possibilità la capacità di migliorare sempre - ha ricordato il mister a Sky Sport -. Sia in campionato che in Europa le aspettative si sono alzate perché le competitor si sono rafforzate». Oltre a Lukaku e Patric, esclusi dalla lista Uefa, Parolo e Strakosha non sono stati inseriti nell’elenco dei convocati per l’Apollon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA