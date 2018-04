Lazio, Inzaghi ritrova in Europa il suo "sergente" Milinkovic

di Daniele Magliocchetti

Ristabilito, tonico e carico come una molla per il rush finale. Che poi siano le ultime partite con la maglia della Lazio si vedrà. Sergej Milinkovic-Savic a questo non ci pensa affatto, almeno lui non ne sembra distratto, nonostante le cifre da capogiro che circolano sul suo conto. Anzi, più tanti danno per scontata la sua cessione, più gongola Lotito che già ad alcuni club che si sono timidamente avvicinati tramite intermediari ha risposto che è presto per parlarne, considerato che, campionato ed Europa League a parte, ci sono pure i mondiali da considerare e soprattutto aspettare. Traduzione: i 150 milioni come base d'asta potrebbero consolidarsi o addirittura lievitare. Il patron laziale non è tipo da tremare davanti ai top-club, a maggior ragione di fronte a somme monstre, basta ricordare la situazione debitoria con cui ha rilevato la Lazio nel 2004. E chi pensa il contrario lo conosce poco, anche perché, ripete spesso ai confidenti che, semmai lo cederà, lo farà solo davanti alla cifra che vuole lui, altrimenti me lo tengo e ci costruisco attorno una squadra da scudetto.

QUASI AL TOP

Davanti a tutto ciò, Sergej fa spallucce e si prepara alla sfida col Salisburgo e a quelle di campionato. Il sergente biancoceleste, come tutti i calciatori è ambizioso, ma è molto legato ai colori biancocelesti, tanto che, pur di non rovinare il finale di stagione, ha perfino rinunciato alla nazionale perché quel problema muscolare alla coscia non guariva e insieme ai medici laziali e serbi ha deciso di stare fermo. Una scelta saggia che ha permesso al gigante della Lazio di rimettersi in sesto e di essere pronto per lo sprint Champions e le due sfide d'Europa League col Salisburgo. Si parte giovedì sera, con Sergej che ritroverà il suo posto in mezzo al campo accanto a Leiva e Parolo. Per gli austriaci è l'osservato speciale, il più temuto, tanto che su di lui ci sarà un'attenzione particolare. Da parte sua c'è voglia di tornare a stupire e soprattutto a segnare. Una cosa che in questa stagione gli è riuscita piuttosto spesso, visto che ha già segnato undici reti. Ma ora è diverso tempo che non segna, considerato che gli ultimi gol li ha fatti al Sassuolo a febbraio, per non parlare del campo europeo dove non segna da ottobre. L'unica accortezza è che deve stare attento e giocare con intelligenza, visto che insieme a Immobile, Lukaku e Luiz Felipe fa parte dei diffidati.

