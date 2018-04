Lazio, Inzaghi: «Salisburgo una serata storta. Siamo ripartiti grazie ai tifosi»

di Valerio Cassetta

Il Teatro Ghione di Roma, ancora una volta, si è vestito di biancoceleste. Ieri sera è andato in scena “Lazio 1915 amore e guerra”, uno spettacolo dedicato alla squadra dell’epoca, tenendo viva l’attenzione sulla rivendicazione del tricolore poi assegnato al Genoa. L’evento a scopo benefico si inserisce nell’ambito della seconda edizione del Premio Chiara Insidioso, riconoscimento ideato dal conduttore radiofonico Danilo Galdino per aiutare la giovane tifosa laziale, vittima di una feroce aggressione da parte del suo ex compagno nel 2014.



AFFETTO

«È sempre piacere essere in questi determinati eventi. Sono un bagno di folla. Vi volevo ringraziare, ci accompagnate sempre e non ci fare mai sentire soli – ha dichiarato Simone Inzaghi-. Quest'anno abbiamo avuto una partita storta, che è stata Salisburgo, al termine di una fantastica cavalcata dei ragazzi. Successivamente sapevo che ci sarebbero state la Roma, la Fiorentina e la Sampdoria. Partite difficili, ma sapevo che grazie a voi avremmo dimenticato quelle scorie negative. Grazie pubblicamente, davvero». Il pubblico biancoceleste come un’arma in più, soprattutto nei momenti più difficili da gestire.



LAVORO DI SQUADRA

Senza dimenticare però il lavoro svolto insieme ai suoi collaboratori, presenti sul palco: «Credo che premiazione più giusta non ci sia. L'ho ripetuto diverse volte, si parla dei ragazzi e dei magnifici tifosi che abbiamo e infine del tecnico- ha rivelato il mister -. Ci sono invece nove fantastiche persone che lavorano con me e che mi sopportano e supportano per fare in modo che i calciatori preparino nel miglior modo le partite. Dispiace che questa serata sia coincisa con una due giorni di riposo dopo cinquantuno partite e che quindi non tutti siano qui. Grazie davvero per tutto quello che fate».



PREMI

Il riconoscimento inoltre è andato anche ad altre figure ed esponenti del mondo Lazio: il presidente Claudio Lotito, il ds Igli Tare, il direttore dell’ufficio stampa Stefano De Martino, il responsabile della comunicazione del club Arturo Diaconale, i giocatori Ciro Immobile e Lucas Leiva, gli ex calciatori Felice Pulici e Giancarlo Oddi e la Curva Nord.

