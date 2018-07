Lazio, Inzaghi sceglie i rigoristi. Abbonamenti a quota 11mila

di Valerio Cassetta

Ultimo allenamento sotto le Tre Cime di Lavredo. Il ritiro di Auronzo di Cadore si chiude con la sfida ai calci di rigore tra Immobile, Luis Alberto e Durmisi. Saranno loro i rigoristi per la prossima stagione. Simone Inzaghi insiste sul 3-5-2 e prova la formazione che nel pomeriggio dovrebbe sfidare la Spal al campo Zandegiacomo. Wallace, Acerbi e Radu compongono il reparto arretrato. Basta, Parolo, Leiva, Murgia e Lulic si muovono a centrocampo. Luis Alberto e Immobile in attacco: Ciro ha smaltito la botta rimediata ieri al ginocchio in uno scontro con Bastos. Ancora a riposo Berisha, Marusic e Strakosha, mentre Lukaku si esercita in palestra. Intanto, il numero degli abbonamenti cresce sempre di più. Le tessere staccate per il campionato 2018/19 sono oltre 11 mila (11250 il dato esatto). Insomma, dopo l’entusiasmo tangibile in ritiro con tante famiglie e bambini presenti ad Auronzo, il pubblico laziale risponde presente anche allo stadio Olimpico.











