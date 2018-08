Lazio, Inzaghi: «Sono soddisfatto». Milinkovic: «Ho un contratto, ma non si sa mai»

«Sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona gara contro una squadra più avanti nella condizione». Così Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, commenta la sconfitta per 2-0 contro l’Arsenal nel test di Stoccolma. «Abbiamo giocato alla pari, loro hanno segnato e noi abbiamo sfiorato diverse occasioni - sottolinea il tecnico a Lazio Style Channel -. Sono soddisfatto al di là di quelle che saranno le valutazioni del caso». Il mister è contento anche della prestazione dei nuovi «che sono con noi da quattro giorni e hanno giocato nel migliore dei modi». Nell’analisi del match Inzaghi ricorda come la squadra «abbia costruito senza buttare la palla, giocando con una grandissima squadra e meritando di segnare». Infine, su Immobile aggiunge: «Abbiamo deciso di non farlo giocare perché sarebbe stato un rischio inutile, già domani si unirà al gruppo».



SMS

Intanto, Sergej Milinkovic Savic non pensa al mercato: «Sono felice di essere tornato, spero di giocare altre partite. Non mi aspettavo di trovare tanta gente in Paideia, queste cose sono belle - rivela il centrocampista -. Spero di trovare tanti tifosi anche a Formello, ci daranno una grande mano». Sul suo futuro aggiunge: «Sono tornato qui, ho un contratto qui, non si sa mai cosa succede nel calcio ma la mia testa è alla Lazio e sono concentrato sulla mia squadra».

