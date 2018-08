â€‹Lazio, Inzaghi sprona l’attacco: Simone chiede più cinismo sotto porta

di Valerio Cassetta

Concretezza e massima intensità. Simone Inzaghi non perde tempo. Nel primo giorno dei ritiro di Marienfeld il tecnico lavora sulla manovra offensiva. Nel discorso che precede l’allenamento il mister evidenzia gli errori commessi sotto porta dagli attaccanti nell’amichevole di ieri con l’Arsenal. Al di là dei due gol subiti da parte dei Gunners, ciò è mancato ai biancocelesti è stata la capacità di capitalizzare le occasioni avute. Imprecisioni da non ripetere nel campionato che verrà. In gruppo si rivedono Immobile, Marusic e Strakosha. Esercizi personalizzati, invece, per Berisha, reduce da un affaticamento muscolare che lo terrà lontano dai campi per almeno una settimana. Problema alla mano sinistra per Murgia: si è allenato con una fasciatura e nei prossimi giorni potrebbe essere sottoposto ad ulteriori controlli a Roma. Domani doppia seduta per curare anche la parte atletica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA