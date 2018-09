Lazio, Inzaghi: «Successo meritato, ma mi sono arrabbiato per le chance sprecate»

La Lazio centra il suo primo successo in campionato e smuove la sua classifica. Contro un Frosinone combattivo fino alla fine all'Olimpico la spunta la squadra di Simone Inzaghi su misura grazie a un gol di Luis Alberto in avvio di secondo tempo. «Mi sono arrabbiato perché sono mancati altri gol ma per noi era importante vincere - ha spiegato il tecnico biancoceleste - Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché non era semplice, il Frosinone si è organizzata bene e quando ripartiva lo faceva bene. Dopo il vantaggio dovevamo fare il raddoppio, ma ora ci sarà la sosta e abbiamo bisogno di mettere minuti sulle gambe. Questa estate abbiamo fatto un discreto lavoro e tra poco si vedranno i primi frutti. La vittoria di oggi si porta via tante tossine del passato, ce la meritavamo». Un Inzaghi che continua a martellare sui soliti undici dello scorso anno: «Giocano sempre gli stessi perché per me hanno fatto bene, ma io avrò bisogno di tutti e tra poco inizierà il tour de force di Europa League. La sostituzione di Immobile? Sappiamo che vuole stare sempre in campo per far gol, ma a dieci minuti dalla fine avevo bisogno di Caicedo che mi tenesse qualche palla. Alla fine ci siamo abbracciati e gli faccio l'in bocca al lupo per la Nazionale». Il salvatore della serata è Luis Alberto, finalmente in rete dopo le prime due gare in cui con Napoli e Juve era apparso sottotono: «Oggi contava solo la vittoria - dice lo spagnolo a fine match - Ora avremo la sosta per lavorare e ritrovare sia la condizione fisica che mentale. La Champions? Ci dobbiamo riprovare».

