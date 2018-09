Lazio, Inzaghi: «Umiltà e compattezza ad Empoli. Correa avrà la sua chance»

di Valerio Cassetta

Vietato sbagliare dopo la sosta. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, tiene alta l’attenzione in vista della sfida in trasferta contro l’Empoli, in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Castellani:



Condizione. «I ragazzi hanno lavorato molto bene, soprattutto quelli che non sono partiti per le nazionali. Gli altri sono in buone condizioni. Gli ultimi quattro giorni abbiamo lavorato tutti insieme. Sono contento, sarà una partita insidiosa».



Brillantezza. «A livello fisico stiamo bene e lo dicono i dati. La squadra ha fatto tre buone partite. Sono contento della partita contro il Frosinone, non era semplice. Sono felice dell’obiettivo che abbiamo raggiunto».



Aspettative. «Vorrò vedere domani una Lazio umile, unita e compatta che dovrà avere un buonissimo approccio. Sarà una sfida delicata».



Immobile. «Non ho visto le partite delle nazionali. I ragazzi sanno che hanno fatto del loro meglio. Sono i nostri giocatori migliori, Immobile e Milinkovic».



Infermeria. «Berisha ha ricominciato a lavorare. Ad Auronzo si è infortunato, poi ha avuto una ricaduta, è cauto. Stiamo procedendo con cautela, ma rivederlo in campo fa piacere. Luis Felipe sta proseguendo il recupero, per Lukaku ci vuole più tempo».



In 3mila ad Empoli. «In questi due anni e mezzo siamo sempre stati accompagnati dalla nostra gente. Domani si faranno sentire. Hanno una grande importanza. Ci hanno spinto col Frosinone nonostante lo 0-0 del primo tempo. Hanno apprezzato lo sforzo. Domani saranno in tanti, e siamo contenti perché saranno al nostro fianco».



Tour de force. «Comincia un ciclo terribile. Dobbiamo farci trovare pronti. Dovrò essere bravo a interpretare le scelte. Saranno tante partite ravvicinate, ma non dobbiamo fasciarci la testa. Guardino l’avversario più vicino».



Empoli. «Andreazzoli è un bravissimo allenatore e lo scorso anno ha fatto giocare all’Empoli il miglior calcio di Serie B. Hanno cambiato qualche uomo quest’anno, sarà una trasferta insidiosa. Giocheremo contro una squadra organizzata e ben allenata».



Turnover. «Correa dal primo minuto col Genoa? C’è questa possibilità anche domani. Ha lavorato bene, si è integrato bene e ci aiuterà. Vedremo se giocherà dall’inizio o a gara in corso».

