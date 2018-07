Lazio, Inzaghi va di corsa: la squadra corre tra i boschi di Auronzo

di Valerio Cassetta

Avanti e indietro per il sentiero che costeggia il Lago di Santa Carina. La Lazio nel secondo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore si dedica alla parte atletica. Prima il riscaldamento con il pallone e gli esercizi con gli elastici dietro le porte del campo Zandegiacomo, poi le ripetute tra i boschi. Simone Inzaghi lo staff tecnico, composto dal vice Farris, Cecchi e i preparatori Bianchini e Ripert seguono in bicicletta la corsa dei giocatori, divisi in quattro gruppi. Dopo la fatica c’è spazio per rinfrescarsi, immergendo le gambe nelle fredde acque del ruscello che porta al Lago. Non mancano le dimostrazioni d’affetto da parte dei tifosi, che aumentano ora dopo ora nel paesino sotto le Tre Cime di Lavaredo. Immobile e compagni non si risparmiamo mai: scattano foto e firmano autografi accontentando tutti. L’entusiasmo si tocca con mano: il modo migliore per preparare la stagione ormai alle porte.



