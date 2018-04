Lazio, Inzaghi: «Vittoria importante, la squadra è rimasta lucida anche in svantaggio

di Redazione Sport

«Oggi per noi era importante vincere: una volta trovato il vantaggio abbiamo preso due gol che potevamo evitare, ma la squadra è rimasta sempre lucida e ha fin da subito cercato di aggiustare la partita». Simone Inzaghi, a Serie A Livè, così ha analizzato la vittoria in rimonta sul Benevento. «L'abbiamo fatto bene, ora possiamo riposarci e da domani ci concentriamo sulla sfida di Europa League contro il Salisburgo - ha aggiunto il tecnico della Lazio -: in questo senso non dobbiamo farci condizionare dall'avvicinarsi della data del derby, prima della Roma abbiamo sfide altrettanto importanti. Ci aspetta un bel tour de force e dovrò essere bravo a scegliere sempre gli uomini giusti, ma arrivare in fondo in tutte le competizioni era quello che volevamo fare». Immobile, oggi autore di una doppietta, è implacabile in campionato, meno con la Nazionale. «Non si può segnare sempre, ma Ciro è un giocatore di livello internazionale».

