â€‹Lazio, Inzaghi: «Vogliamo la semifinale». Milinkovic: «Mercato? Voci non mi disturbano»

di Valerio Cassetta

Dopo il 6-2 al Benevento la Lazio ritrova l’Europa League. Alla vigilia dell’andata dei quarti contro il Salisburgo, in programma domani all’Olimpico, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Dalla formazione all’analisi che sta vivendo la squadra, ecco come il tecnico ha presentato il match nel centro sportivo di Formello:



Avversario. «Dissi subito di fare attenzione, quando ci fu il sorteggio: avevamo due partite di campionato intermezzate da una sosta e pensavamo alla Serie A. Sappiamo che domani troveremo una squadra importante, tutt’ora imbattuta in Europa, come il Salisburgo che ha incontrato squadre molto forti come Marsiglia, Real Sociedad e Borussia Dortmund senza perdere. Non è ai quarti per caso, così vale per noi. Domani dovremo dimostrare in campo che siamo più forti. Abbiamo fatto sempre buone partite in Europa, vogliamo giocarci i quarti nel migliore dei modi»



Recuperi. «Penso che Radu e Lulic ce la possano fare. L’unico indisponibile, toccando ferro per la seduta di oggi, penso sia Lukaku. Milinkovic è qua con me, sta meglio, partirà dall’inizio. Mi porterò i soliti dubbi fino alla vigilia, cercherò di scegliere la formazione migliore».



Europa League e Champions. «Questa domanda mi è stata fatta in passato. L’Europa League ora diventa un obiettivo molto importante. Per arrivare fin qui abbiamo dovuto affrontare 10 partite nel migliore dei modi. Lo scorso anno abbiamo messo tutto quello che avevamo per entrare in Europa e l’abbiamo onorata nel migliore dei modi».



35mila all'Olimpico. «Sono contento, spero che il dato possa aumentare fino a domani sera. Al ritorno giocheremo in uno stadio in cui c’è già il tutto esaurito. I nostri tifosi hanno sempre mostrato di essere importanti».



Avversario. «Il Salisburgo non perde in casa da novembre 2016, ma nemmeno fuori casa ha perso in questa stagione. I ragazzi sanno dell’importanza della partita. Abbiamo analizzato il Salisburgo, è una squadra compatta che lavora bene con tutti i reparti, bisognerà stare attenti nelle ripartenze perché è molto agile e può colpire in qualsiasi momento. Penso che sia la Lazio che il Salisburgo abbiano la stessa possibilità di passare il turno. Speriamo gli episodi siano a nostro favore».



Obiettivo semifinale. «L’ho centrata da calciatore, e da allenatore vorrei riportare la squadra in semifinale. L’obiettivo è lì, a una settimana di distanza, ma incontriamo una squadra attrezzata».



Forma fisica. «Per quanto riguarda la stanchezza, non credo ce ne sia al livello fisico. Ho ottimi professionisti che si curano molto nella vita privata. Può esserci la stanchezza mentale, ma sparisce con l’obiettivo qui davanti. Faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo della semifinale. Sarebbe preferibile non subire gol in casa, abbiamo tantissimo rispetto per il Salisburgo, ma nessun timore».



Anniversario. «Ieri i due anni alla Lazio e domani il mio compleanno? Sono stati due anni intensi, belli, ho avuto la fortuna di trovare questi ragazzi che sono stati meravigliosi. Abbiamo portato un trofeo a Roma, speriamo di ripeterci».



Oltre al mister, anche Sergej Milinkovic-Savic ha risposto alle domande dei cronisti presenti:

Titolare. «Ora sto bene, ero già pronto per il Benevento, ma ho parlato col mister e abbiamo deciso che sarebbe stato meglio entrare a gara in corso. Sono felice di essere titolare domani»



Giocare in Europa. «Sono due cose differenti, mi piace giocare anche la Serie A. È bello giocare l’Europa League, vedere gli stadi pieni di gente, c’è sempre una bella atmosfera».



Crescita. «Si può sempre migliorare, sono felice di aver fatto tanti gol, sia per me che per la squadra. C’è sempre qualcosa in cui posso crescere. Non so che cosa mi possa mancare, ma ogni volta c’è qualcosa da migliorare».



Mercato. «Fa sempre bene sentire voci del genere, ma io sto qui con la testa. Sono concentrato sulla Lazio, c'è tempo per parlarne».



Quarti di finale. «Domani è una partita difficile ma molto importante per noi. Vogliamo andare avanti. Conosco loro come squadra, sono forti. Sono sempre tra i primi in Austria, noi dobbiamo concentrarci ancora di più rispetto al passato, è una squadra più forte delle precedenti affrontate. Conosco questa squadra, ma non pensavo fosse così forte. Hanno battuto il Dortmund, domani faremo del nostro meglio. Spero che la Lazio si concentri a dovere e che riesca ad avere la meglio sull'avversario di domani».

