Lazio, Jordao: «Spero di esordire in Serie A». Oggi test con la Top 11 del Cadore

«Penso tutti i giorni al debutto in Serie A, vorrei esordire nella prossima stagione in un campionato così bello». Bruno Jordao sogna in grande e non vede l’ora di giocare nel massimo campionato italiano. Dopo l’arrivo alla Lazio la scorsa estate, il classe ’99 portoghese sta vivendo il primo ritiro ad Auronzo di Cadore. «Finora stiamo portando avanti un buon ritiro, stiamo lavorando molto bene in questi primi giorni - ha detto Jordao a Lazio Style Channel -. La squadra è molto concentrata». Il giovane centrocampista ricorda come «non è stato facile ambientarmi qui, il livello di gioco era molto alto per i miei standard: ora mi sono inserito bene nel gruppo e mi sono abituato all’ambiente biancoceleste».



CRESCITA

Grazi ai consigli dei compagni (soprattutto quelli di Leiva) e del mister è cresciuto molto, tanto che ora riesce a «dialogare bene con lo spogliatoio e con Simone Inzaghi». All’inizio della sua avventura nella Capitale è stato fondamentale l’aiuto della famiglia: «Quando sono arrivato, mia madre è venuta con me in Italia e mi ha aiutato molto. Ci sarebbero stati molti problemi senza di lei, ma ora sono contento e felice al fianco dei miei compagni di squadra che mi hanno accolto nel miglior modo possibile all’interno del gruppo».



OBIETTIVI

Ora però spera in una chance per dimostrare il suo valore: «Mi sento meglio quando vengo impiegato come mezzala, ma posso essere schierato anche come regista: sono a disposizione del mister e giocherei in qualsiasi ruolo per lui». Insomma, Jordao ci spera, ma sa che deve «continuare a lavorare al massimo delle mie possibilità per mostrare al mister la mia qualità ed il mio impegno, grazie a ciò spero di rimanere qui con la Lazio».



RITIRO

Intanto, in mattinata è andata in scena il primo allenamento di giornata. Partitella in famiglia con porte di dimensioni ridotte e ripetute sul campo Zandegiacomo in attesa dell’amichevole con la Top 11 del Cadore, in programma oggi pomeriggio alle 17:00. Da una parte Radu, Acerbi, Durmisi, Cataldi, Di Gennaro, Neto, Caicedo, Basta, Lombardi, Murgia, Marusic, Fillipini, Minala. Dall’altra Lulic, Luis Alberto, Immobile, Leiva, Luiz Felipe, Parolo, Rossi, Berisha, Wallace, Patric, Sprocati, Bastos, Jordao. Infine, bagno nelle fredde acque del torrente che porta al Lago di Santa Caterina.

