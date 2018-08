Lazio, le pagelle: Leiva è una diga, Radu e Marusic affondano

di Alberto Abbate

STRAKOSHA 6

Reattivo su Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, tradito dai rimbalzi sul gol di Pjanic. Non esce bene sul raddoppio di Mandzukic e si complica sempre la vita sui rinvii.



WALLACE 6,5

È l’ombra di Cristiano Ronaldo, tosto in anticipo e sempre concentrato. Non si vedeva così da tempo, forse Inzaghi ha ritrovato il titolare sul centro-destra.



