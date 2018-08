Wallace, la scommessa di Inzaghi per fermare Ronaldo

di Daniele Magliocchetti

Ronaldo chiama, la Lazio risponde. E' quasi tutto pronto per la sfida di domani all'Allianz Stadium, con Inzaghi che recupera i due squalificati Leiva e Lulic, in modo tale da proporre una squadra molto vicina a quella titolare. Il tecnico sta studiando la strategia migliore per tentare di arginare la Juventus e le grandi manovre sono in difesa. Soprattutto riguardo chi sarà a doversi occupare dell'asso portoghese. Molto dipenderà dalla posizione di CR7. Senza Luiz Felipe, che sarà fermo per parecchio tempo,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO