Lazio, l'infortunio di Immobile una perdita pesante

di Gabriele De Bari

Torino - Nella volata Champions la Lazio non potrà fare affidamento sul suo uomo-gol, che ha realizzato 29 centri in campionato e 41 complessivi. Ciro Immobile, contro la sua ex squadra granata, è rimasto in campo appena 13 minuti, prima di dover uscire tra i fischi e gli insulti dei tifosi del Toro. Si è lanciato, per controllare un lungo lancio di Luis Alberto, un gesto normale come ne compie tanti nel corso di una gara. Invece l'attaccante si è bloccato, evidenziando un problema alla gamba destra: uno stiramento ai flessori. Ha subito chiesto il cambio ed è uscito tra gli applausi e i cori dei propri tifosi biancocelesti arrivati in gran numero a Torino. Immobile era comprensibilmente contrariato per un infortunio che lo toglierà di scena nelle ultime e decisive 3 giornate. La Lazio, adesso, vanta 4 punti di vantaggio sull'Inter: un buon viatico verso la Champions ma Immobile rappresenta una perdita pesante che ha lasciato un segno indelebile in questo campionato straordinario dei biancocelesti. Immobile, inoltre, non potrà neppure difendere il primato tra i marcatori che lo vede ancora in vantaggio di 2 gol su Icardi. I compagni dovranno quindi sopperire, nelle restanti 3 partite, all'assenza del bomber e qualificarsi anche per Immobile che sarà in tribuna a fare il tifo, mordendo il freno per l'assenza forzata. Lui per primo merita di giocare la Champions League nella prossima stagione.

